На строительство Большого кольца в Москве бросят дополнительные рабочие силы

Общество

Фото: mos.ru

В Москве на строительство Большого кольца метро направят дополнительную рабочую силу, число рабочих будет увеличено до 45 тысяч, заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, в данный момент на строительстве задействованы 15 тысяч человек. Бочкарев отметил, что сейчас строительство тоннелей будущего кольца завершено на 80%.

Большая кольцевая линия метро будет состоять из 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км. Полностью завершить строительство кольца планируется в 2022 года.