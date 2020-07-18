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На строительство Большого кольца в Москве бросят дополнительные рабочие силы

Анастасия Красильникова
18 июля, 2020 12:49
1 мин
Фото
Фото: mos.ru

В Москве на строительство Большого кольца метро направят дополнительную рабочую силу, число рабочих будет увеличено до 45 тысяч, заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, в данный момент на строительстве задействованы 15 тысяч человек. Бочкарев отметил, что сейчас строительство тоннелей будущего кольца завершено на 80%.

Большая кольцевая линия метро будет состоять из 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км. Полностью завершить строительство кольца планируется в 2022 года.

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