На строительной площадке в Москве обнаружена бомба времён ВОВ

Общество

В Москве, при строительных работах в доме, обнаружена бомба времён Великой Отечественной войны. Предварительно сообщается, что взрывное устройство находится в доме номер 46 по улице Мытной.

Корреспондент «Русской планеты» Сергей Рыжик сообщает, что сотрудники районного военкомата и оперативных служб приступили к оперативным действиям согласно протоколу. На место выдвинулись представители МЧС, Минобороны и МВД.

Близлежащие офисные и жилые здания, вероятно, будут эвакуированы.