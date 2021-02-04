Новости Общество
Общество
На строительной площадке в Москве обнаружена бомба времён ВОВ
4 февраля, 2021 16:56
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Youtube / Телеканал Волгоград 1
В Москве, при строительных работах в доме, обнаружена бомба времён Великой Отечественной войны. Предварительно сообщается, что взрывное устройство находится в доме номер 46 по улице Мытной.
Корреспондент «Русской планеты» Сергей Рыжик сообщает, что сотрудники районного военкомата и оперативных служб приступили к оперативным действиям согласно протоколу. На место выдвинулись представители МЧС, Минобороны и МВД.
Близлежащие офисные и жилые здания, вероятно, будут эвакуированы.
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