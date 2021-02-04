Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

На строительной площадке в Москве обнаружена бомба времён ВОВ

Антон Мельников
4 февраля, 2021 16:56
1 мин
Антон Мельников
4 февраля, 2021 16:56
1 мин
Youtube / Телеканал Волгоград 1
Youtube / Телеканал Волгоград 1

В Москве, при строительных работах в доме, обнаружена бомба времён Великой Отечественной войны. Предварительно сообщается, что взрывное устройство находится в доме номер 46 по улице Мытной.

Корреспондент «Русской планеты» Сергей Рыжик сообщает, что сотрудники районного военкомата и оперативных служб приступили к оперативным действиям согласно протоколу. На место выдвинулись представители МЧС, Минобороны и МВД.

Близлежащие офисные и жилые здания, вероятно, будут эвакуированы.

Поделиться
ТЕГИ
Москва
Великая Отечественная Война
Бомба
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!