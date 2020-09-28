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Общество
На Ставрополье BMW «улетел» с дороги и загорелся: трое погибших
28 сентября, 2020 05:26
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Фото: pixabay.com
В городе Невинномысск Ставропольского края в результате автоаварии погибли три человека, еще один получил травмы.
Авария произошла на 233 км федеральной трассы «Кавказ». Автомобиль BMW выехал за пределы трассы, после чего врезался в столб, съехал в кювет и загорелся.
В результате ДТП на месте погиб один человек, еще двое скончались в больнице, сообщает «Интерфакс».
Напомним, семь человек стали жертвами ДТП в Калининградской области. На трассе столкнулись рейсовый автобус и грузовик.
Авария произошла утром воскресения на участке трассы «Переславское - Янтарный», вблизи поселка Кумачево. Еще десять человек получили травмы различной степени тяжести.
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