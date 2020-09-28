Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

На Ставрополье BMW «улетел» с дороги и загорелся: трое погибших

Артем Денисов
28 сентября, 2020 05:26
1 мин
ДТП
Фото: pixabay.com

В городе Невинномысск Ставропольского края в результате автоаварии погибли три человека, еще один получил травмы.

Авария произошла на 233 км федеральной трассы «Кавказ». Автомобиль BMW выехал за пределы трассы, после чего врезался в столб, съехал в кювет и загорелся.

В результате ДТП на месте погиб один человек, еще двое скончались в больнице, сообщает «Интерфакс».

Напомним, семь человек стали жертвами ДТП в Калининградской области. На трассе столкнулись рейсовый автобус и грузовик.

Авария произошла утром воскресения на участке трассы «Переславское - Янтарный», вблизи поселка Кумачево. Еще десять человек получили травмы различной степени тяжести.

темы
ДТП
авария
bmw
1 мин