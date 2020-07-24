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На сирийско-израильской границе случилось новое обострение

Кирилл Савушкин
24 июля, 2020 15:39
1 мин
Photo
Flickr

На границе Израиля и Сирии прогремело несколько взрывов. В результате, оказались повреждены здание и припаркованная машина.

Как сообщает пресс-служба израильской армии, взрывы послышались с сирийской стороны границы, за забором. Причина взрывов, на данный момент, неизвестна.

Как сообщает РИА «Новости», гражданское здание и автомобиль вероятнее всего пострадали из-за осколков.

темы
Сирия
взрыв
Израиль
1 мин