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Общество
На сирийско-израильской границе случилось новое обострение
24 июля, 2020 15:39
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На границе Израиля и Сирии прогремело несколько взрывов. В результате, оказались повреждены здание и припаркованная машина.
Как сообщает пресс-служба израильской армии, взрывы послышались с сирийской стороны границы, за забором. Причина взрывов, на данный момент, неизвестна.
Как сообщает РИА «Новости», гражданское здание и автомобиль вероятнее всего пострадали из-за осколков.
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