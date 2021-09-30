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На Россию обрушился «доширакский» кризис
30 сентября, 2021 16:08
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Pixabay
В России на полках магазинов стала пропадать популярная лапша быстрого приготовления «Доширак». Первым из российских городов «доширакский» кризис ощутил Красноярск.
В торговых сетях сообщили, что поставки этого товара действительно сократились и связывают это с приостановкой производства на заводе в Рязани. Проблема носит технический характер. Производитель планирует восстановить объем поставок к концу 2021 года, пишет «РИА Новости».
С дефицитом «Доширака» столкнулся не только Красноярск, также проблему ощутили и в Магаданской области
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