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На российском пороховом заводе произошёл пожар. Есть пострадавшие

Антон Мельников
28 января, 2021 10:18
1 мин
Антон Мельников
28 января, 2021 10:18
1 мин
Pixabay
Pixabay

ГУ МЧС РФ по Пермскому краю сообщило, что на пороховом заводе в Перми произошёл пожар. Площадь возгорания составила 50 кв. метров.

МЧС сообщило, что работы по устранению начались в 9 утра по местному времени, угроз здоровью и жизни людей нет.

Сейчас огонь ликвидирован.

Региональный Минздрав сообщил, что в результате инцидента пострадали три человека. Все они доставлены в ожоговый центр для оказания медпомощи, сообщает «ТАСС».

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МЧС
пожар
Пермь
Пермский край
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