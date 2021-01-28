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На российском пороховом заводе произошёл пожар. Есть пострадавшие
28 января, 2021 10:18
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Pixabay
ГУ МЧС РФ по Пермскому краю сообщило, что на пороховом заводе в Перми произошёл пожар. Площадь возгорания составила 50 кв. метров.
МЧС сообщило, что работы по устранению начались в 9 утра по местному времени, угроз здоровью и жизни людей нет.
Сейчас огонь ликвидирован.
Региональный Минздрав сообщил, что в результате инцидента пострадали три человека. Все они доставлены в ожоговый центр для оказания медпомощи, сообщает «ТАСС».
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