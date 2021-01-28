На российском пороховом заводе произошёл пожар. Есть пострадавшие

Общество

ГУ МЧС РФ по Пермскому краю сообщило, что на пороховом заводе в Перми произошёл пожар. Площадь возгорания составила 50 кв. метров.

МЧС сообщило, что работы по устранению начались в 9 утра по местному времени, угроз здоровью и жизни людей нет.

Сейчас огонь ликвидирован.

Региональный Минздрав сообщил, что в результате инцидента пострадали три человека. Все они доставлены в ожоговый центр для оказания медпомощи, сообщает «ТАСС».