На российских трассах можно будет разогнаться до 150 километров в час

Общество

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На российских дорогах ограничения скорости на высокоскоростных участках трасс может дойти до 130 километров в час, а с развитием обслуживания трасс — до 150 километров в час, сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин.

По его словам, по нынешним стандартам эксплуатации дорог максимальная скорость движения транспорта - 130 километров в час. Однако увеличение порога возможно при условии развития «документов по стандартизации, технологии, уборке, содержанию и ремонту высокоскоростных дорог», сообщает «Интерфакс».

Ранее глава «Автодора» Вячеслав Петушенко допустил возможность увеличения скоростного лимита на платных участках российских дорог.

В своей речи на открытии новой трассы, Петушенко заявил о том, что «такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где скорость 150 км/ч». Предполагается, что в первую очередь, изменения коснутся лимита допустимой скорости на трассах М11 «Нева», М4 «Дон» и Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД).

Ранее о возможном увеличении лимита упоминал глава Минтранса Евгений Дитрих. По его словам, данное решение будет принято до конца года.