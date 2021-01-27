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На разрушенной в 2011 году АЭС в Японии нашли участки со смертельной радиацией

Лилия Караева
27 января, 2021 17:11
1 мин
Лилия Караева
27 января, 2021 17:11
1 мин
Дозиметр
Pixabay.com

На аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии обнаружили участки особо высокой радиоактивности. Уровень излучения там составляет несколько зивертов в час - такой дозировки достаточно, чтобы убить человека в течение нескольких часов.

О зонах особо высокой радиоактивности говорится в докладе Комитета по контролю за атомной энергетикой. Участки зафиксированы в трех энергоблоках АЭС - очаги расположены в верхней части, в районе колпаков, прикрывающих реакторы, поврежденные при аварии в 2011 году.

Как сообщает телеканал «360», проблема осложнит работы по демонтажу «Фукусимы-1», который и без того может занять 40 лет.

В 2011 году в Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами, выведшее из строя системы охлаждения реакторов. Произошла самая крупная ядерная катастрофа за 25 лет.

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Япония
Радиация
Фукусима-1
1 мин
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