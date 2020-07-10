На Петра Порошенко завели ещё четыре уголовных дела

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Генеральный прокурор Украины зарегистрировал в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко четырех новых уголовных дел, которые были возбуждены по заявлению олигарха Игоря Коломойского.

О возбуждении новых уголовных дел стало известно после заявления адвоката Петра Порошенко Игоря Голованя в эфире телеканала «Прямой».

Сообщается, что уголовные дела были возбуждены по факту воспрепятствования законной предпринимательской деятельности Игоря Коломойского во время руководства последний «Приватбанком», сообщает издание «Московский комсомолец».

Помимо этого, Петру Порошенко вменяется разглашение охраняемой законом банковской тайны, злоупотребление занимаемой должностью, а также отмыванием незаконно добытых денежный средств.

Ранее стало известно о том, что Пётр Порошенко обратился к Владимиру Зеленскому в суде.