На продвижение отечественной платежной системы «Мир» потратили более 3 млрд рублей

Общество

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Согласно отчету компании, акционерное общество «Национальная система платежных карт» (НСПК) за 2019 год потратило на рекламное и маркетинговое продвижение более 3,3 миллиардов рублей. НСПК является оператором отечественной платежной системы для банковских карт «Мир».

В финансовом отчете за 2019 год фигурируют две «имиджевые кампании» для системы «Мир». Основным каналом продвижения стало федеральное телевидение.

«Ведомости» отмечают, что у крупнейшего рекламодателя России, компании Pepsico, в 2019 году рекламный бюджет составил 4,97 миллиардов рублей.

Акционерное общество «Национальная система платежных карт» полностью принадлежит Центральному банку России. Компания была создана после того, как ряд российских банков были отключены от международных систем Visa и Mastercard.

В июне Китай сообщил, что страна подготовится к отключению от долларовых платежных систем по примеру России.