На президентский грант в Карелии построили копию концлагеря для воспитания детей

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В Карелии готов к открытию музей для патриотического воспитания школьников, представляющий собой копию концлагеря. Его постройка сопровождалась скандалами - против проекта выступали местные жители.

Музей возведен в деревне Ватнаволок, в нем планируют показывать школьникам «жизнь и быт малолетних узников финских лагерей 1941-1944 годов».

Сооружение представляет собой копию концлагеря с бараками, заборами, смотровыми вышками. Построить его предложил детский благотворительный фонд «Открытые возможности».

Идеей заинтересовался Фонд президентских грантов - он выделил на проект 2,8 млн рублей.

На территорию лагеря планируют привозить учащихся 9-х классов из Санкт-Петербурга и Петрозаводска. Глава фонда Наталья Абрамова рассказала, что для школьников будет подготовлена специальная программа «Патриотические выходные».

«Надеемся увидеть здесь бывших узников, которые смогут поделиться со школьниками своими воспоминаниями», — сказала она ГТРК «Карелия».

В Карелии действовали 13 финских концентрационных лагерей. В них погибли около 4 тысяч человек, включая детей.

В апреле бразильского журналиста уволили за призыв согнать всех заразившихся коронавирусом в концентрационный лагерь.