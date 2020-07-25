На показе бронемашин в Керченском проливе затонула бронемашина

Общество

Фото: militaryarms

Одна из трех бронемашин затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции «Дорога мужества. Керченский десант». Мероприятие проводится на полуострове с 2017 года, в рамках акции бронемашины должны преодолеть 15 километров между Таманью и Крымом.

По информации «Интерфакса», речь идет о БРДМ-2. При происшествии никто не пострадал, экипаж успели пересадить на катер.

Сейчас организаторы решают, стоит ли продолжать акцию и как достать технику со дна.