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Общество
На показе бронемашин в Керченском проливе затонула бронемашина
25 июля, 2020 11:24
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Фото: militaryarms
Одна из трех бронемашин затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции «Дорога мужества. Керченский десант». Мероприятие проводится на полуострове с 2017 года, в рамках акции бронемашины должны преодолеть 15 километров между Таманью и Крымом.
По информации «Интерфакса», речь идет о БРДМ-2. При происшествии никто не пострадал, экипаж успели пересадить на катер.
Сейчас организаторы решают, стоит ли продолжать акцию и как достать технику со дна.
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