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На платежи по займам уходит более 60% доходов закредитованных россиян

Артем Денисов
4 февраля, 2021 07:53
1 мин
Артем Денисов
4 февраля, 2021 07:53
1 мин
рубли
pixabay.com

Граждане России в среднем тратили на платежи по потребительским кредитам в четвертом квартале прошлого года 61% доходов, на ипотечные выплаты они направляли 56% своих доходов.

Как заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова, доля жилищных кредитов, выданных закредитованным заемщикам, снизилась с 26% в первом квартале до 19% в третьем квартале 2020 года. Однако в последние три месяца прошлого года она подросла до 22%, сообщает «Коммерсант».

Напомним, в октябре российские банки начали отказывать гражданам в выдаче ипотеки. Отказы получили больше трети желающих - это выше, чем во время весеннего локдауна.

Доля положительных решений по ипотеке упала до 65,3%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

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