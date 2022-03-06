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На первом канале появится программа, посвященная вранью
6 марта, 2022 19:09
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Первый канал, ДНР и ЛНР начинают совместную борьбу с фейками.
По словам ведущего нового ток-шоу, юмориста Александра Смола, «редакция обнаружила специальные сайты и чаты, на которых размещают заказы на производство фейков», - информирует ТАСС.
Перед новой программой ставится задача сорвать маски и вскрыть закулисные игры, в первую очередь, видимо авторов политических фейков: в качестве экспертов в студию будут приглашаться военные корреспонденты из признанных Россией Донецкой и Луганской народных республик.
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