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На переписи россиян попросят ответить на несколько новых вопросов

Лилия Караева
1 октября, 2020 11:08
1 мин
Перепись
T-i.ru

В переписные листы Всероссийской переписи населения включили новые вопросы. Они касаются языков, образования, работы.

Руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Смелов рассказал, что добавлен блок о трудовой миграции, с помощью дополнительных вопросов выяснят, как население добирается до работы. Это позволит сделать выводы о потребностях в социальной и транспортной инфраструктуре.

В модернизированных переписных листах есть вопросы о том, какими языками владеет гражданин и какие использует в повседневной жизни. В этом году изменились формулировки вопросов об образовании - их сделали более понятными, пишет «Интерфакс».

Новшество этого года - использование планшетов. Переписные листы сохранят только там, где суровые температурные условия.

Напомним, Всероссийская перепись стартует с октября 2020 года по апрель 2021.

темы
Россия
перепись
вопросы
1 мин