На Охтинском мысе не собирались строить храм с 320 куполами
В социальных сетях и медиа не смолкают обсуждения 320-купольного храма на Охтинском мысе в Красногвардейском районе Петербурга. Авторы проекта, архитекторы из PapaUrban, уже признались, что это шутка, и объяснили, что таким эпатажным проектом всего лишь хотели привлечь внимание к локации.
Шуточный проект был приурочен к юбилею Санкт-Петербурга, которому в 2023 году исполнится 320 лет. Предполагалось, что высота храма составит 141,8 метров – в память о Великой Отечественной войне. На парковке возле храма предложили сделать 1703 машиноместа – это число связано с годом основания Санкт-Петербурга.
В цокольном этаже разыгравшие общественность архитекторы решили организовать археологический музей с остатками средневековых крепостей Ландскрона и Ниеншанц.
Архитекторы не хотят, чтобы около 4,5 га земли на Охтинском мысе пошли под «Охта-центр», высота которого составит 400 м, жилье или другие офисы. Опасения архитекторов связаны с тем, что земля принадлежит «Газпрому». Против огромной башни боролись градозащитники очень активно, поэтому небоскреб построили в другом месте. Для строительных работ на Охтинском мысе «Газпром» заручился поддержкой Смольного.
Судьба Охтинского мыса до сих пор неизвестна. Жилье там строить не планируют, об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.