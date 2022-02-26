На Москву движется 300-метровая колонна супер-ракет
Стратегический ракетный комплекс Ярс, способный перенести ядерный заряд на расстояние до 12 тысяч км, готовится к параду на Красной площади.
Внушительная механизированная колонна продвигается по дорогам общего назначения с места своего дислоцирования в районе Тейково (Ивановская область) в Алабино. Непростой путь ведет через Москву.
Три ракетные установки в сопровождении автомобилей охраны следуют по федеральной трассе М7 с последующим выходом на МКАД. Это создает некоторые трудности, однако, как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службе Минобороны, «механики-водители проявляют высочайший профессионализм» на крутых поворотах, эстакадах и железнодорожных переездах.
9 мая 2022 года чуда-техника пройдет по Красной площади, демонстрируя миролюбивые намерения Министерства обороны: стратегический комплекс Ярс (ядерная ракета сдерживания) предназначен исключительно для нанесения «ответно-встречного удара» по военно-промышленным объектам потенциального противника.