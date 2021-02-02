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На МКС закончились российские продукты: космонавты переходят на американский рацион

Артем Денисов
2 февраля, 2021 05:10
1 мин
Артем Денисов
2 февраля, 2021 05:10
1 мин
мкс
Фото: flickr.com

Российские космонавты, которые работают на Международной космической станции, переходят на американский рационы питания.

Это связано с истощением запасов российских продуктов. 19 января американские астронавты уже делились своими продуктами с российскими коллегами. Ранее российская сторона обратилась к американской стороне с просьбой доставить российские продукты питания на МКС, однако в ответ было предложено использовать комплекты производства США из-за их большого количества на станции, пишут «Известия».

Как сообщалось, с 2025 года на Международной космической станции начнется лавинообразный выход из строя систем, а расходы на содержание не позволят ее адекватно использовать. Поэтому следует рассмотреть вариант отказа от станции, заявил замгендиректора ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в «Роскосмос») Владимир Соловьев на совете РАН по космосу.

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