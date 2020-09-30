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На МКС нашли утечку воздуха. Что грозит космонавтам

Артем Денисов
30 сентября, 2020 01:49
1 мин
МКС
Фото: pixabay.com

Обнаруженная еще в августе утечка воздуха на Международной космической станции (МКС), как оказалось, происходит в российском служебном модуле «Звезда», в котором находится научная аппаратура, заявили в «Роскосмосе».

В госкорпорации утечку оценили как неопасную для экипажа, так как она незначительна. В ближайшие дни причина снижения атмосферного давления будет локализована, а герметичность восстановлена, пообещали в «Роскосмосе».

В противном случае на станцию могут отправить дополнительную партию кислорода, сообщает «Интерфакс».

Ранее российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер вместе с американским астронавтом Крисом Кэссиди изолировались в российском сегменте для поиска утечки. Им доступны три модуля: «Заря», «Звезда» и «Поиск». Возможным местом утечки называли модули «Звезда» и «Пирс».

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