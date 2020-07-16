На митингах против поправок было задержано 12 детей

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Детский омбудсмен города Москвы Ольга Ярославская заявила о том, что правоохранительные органы задержали 12 детей на несогласованном митинге противников поправок в Конституцию России.

В общем сложности силами государственного принуждения были задержаны 132 человека, то есть почти каждый десятый задержанный был лицом, не достигшим совершеннолетия.

По факту произошедшего детям и их родители писали объяснительные. О том, были ли проинформированы дети с родителями об отсутствии необходимости свидетельствовать против себя и своих близких, не сообщается.

Несовершеннолетние вернулись домой лишь после дачи объяснительных, сообщает издание «Московский комсомолец». В настоящее время омбудсмен занимается выяснением того, кто из несовершеннолетних состоит на учете в соответствующих комиссиях.

Ранее сообщалось, что организаторы движения «НЕТ!» хотят выйти на митинг против «обнуления Путина».