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На мировом рынке может появиться оружие марки «Примадонна»
6 мая, 2022 16:18
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
На мировом рынке может появиться оружие марки «Примадонна»
Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РФ певица Алла Пугачева зарегистрировала в России новую торговую марку.
Бренд ориентирован на производство и продажу самой разнообразной продукции, от косметики, очков и товаров для беременных до геликоптеров и оружия. Он зарегистрирован на имя Аллы Пугачевой и называется Примадонна, - сообщает портал «URA.RU».
В настоящее время Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин проживают в Израиле. В СМИ уже появлялась информация о том, что семейная пара оформляет документы на получение гражданства этой страны.
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