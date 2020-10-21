Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

На Международной космической станции прошла «космическая инаугурация»

Антон Мельников
21 октября, 2020 00:31
1 мин
d
Youtube / Роскосмос ТВ

На Международной космической станции (МКС) прошла церемония смены командира. Астронавт американского агентства NASA Крис Кэссиди передал «ключ» от МКС российскому космонавту Сергею Рыжикову, который теперь стал командиров станции.

«Сергей, я дарю тебе этот ключ и командование Международной космической станцией. Поздравляю», - произнёс в трансляции Кэссиди.

Американский астронавт отметил, что проведённое на борту станции время было очень интересным.

«Иногда было три человека в команде, иногда шесть человек. Сначала [мы были] с Эндрю [Морганом], Джессикой [Меир] и Олегом [Скрипочкой]. Сейчас с Сергеем [Рыжиковым] и Сергеем [Кудь-Сверчковым], и Кейт [Рубинс]. У нас было время, когда было пять человек в команде, с Бобом [Бенкеном] и Дагом [Херли]», - цитирует Кэссиди «ТАСС».

В свою очередь новый командир МКС Рыжиков поделился, что «ключ» от станции напоминает ему то время, когда он был и хранил «ключ от неба».

«Сейчас мы храним ключ от космоса», - добавил Рыжиков.

темы
космос
космонавты
МКС
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!