На Международной космической станции прошла «космическая инаугурация»

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На Международной космической станции (МКС) прошла церемония смены командира. Астронавт американского агентства NASA Крис Кэссиди передал «ключ» от МКС российскому космонавту Сергею Рыжикову, который теперь стал командиров станции.

«Сергей, я дарю тебе этот ключ и командование Международной космической станцией. Поздравляю», - произнёс в трансляции Кэссиди.

Американский астронавт отметил, что проведённое на борту станции время было очень интересным.

«Иногда было три человека в команде, иногда шесть человек. Сначала [мы были] с Эндрю [Морганом], Джессикой [Меир] и Олегом [Скрипочкой]. Сейчас с Сергеем [Рыжиковым] и Сергеем [Кудь-Сверчковым], и Кейт [Рубинс]. У нас было время, когда было пять человек в команде, с Бобом [Бенкеном] и Дагом [Херли]», - цитирует Кэссиди «ТАСС».

В свою очередь новый командир МКС Рыжиков поделился, что «ключ» от станции напоминает ему то время, когда он был и хранил «ключ от неба».

«Сейчас мы храним ключ от космоса», - добавил Рыжиков.