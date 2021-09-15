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На лекарства забелевшим коронавирусом в Петербурге выделили 1 млрд рублей
15 сентября, 2021 00:22
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life.ru
Власти Петербурга дофинансируют комитет по здравоохранению города на 9 млрд рублей. Об этом сообщает Смольный в приложениях к проекту постановления об изменении городской казны. Документ находится на антикоррупционной экспертизе.
Средства направят на капитальный ремонт поликлиник, приобретение нового оборудования и инвентаря для медработников. На закупку лекарств для пациентов заложили 1 млрд рублей. В 2022 году город планирует добавить еще 1,8 млрд рублей, а в 2023— 1,8 млрд рублей.
Напомним, первый компонент вакцины от коронавируса в Москве получили 5 млн человек.
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