На крупнейшем в РФ пункте вывоза древесины ужесточат контроль после визита вице-премьера
Вице-премьер России Виктория Абрамченко проинспектировала главный пункт пропуска древесины из России, расположенный в Забайкальском крае. Она дала несколько поручений, в частности, ужесточить контроль.
Вице-премьер констатировала, что пункт вывоза древесины «Забайкальск — Маньчжурия» - крупнейший в России. Через него осуществляется вывоз пиломатериалов и круглого леса.
Она поручила проработать запрет на вывоз круглого леса, который вступит в силу со следующего года. Дополнительно Абрамченко потребовала обеспечить бесперебойную работу пунктов пропуска и ускорить их модернизацию.
Вице-премьер рассказала, что по ту сторону границы установлены высокотехнологичные пункты, которые отслеживают товар в автоматическом режиме. В свою очередь в России есть пункты, где в течение года не работает весовой контроль, сообщает телеканал «360».
В мае стало известно о дефиците пиломатериалов для строительства деревянных домов в России. Это разогнало цены на материалы.
Ранее сообщалось, что компанию IKEA уличили в продаже мебели из незаконно вырубленной древесины.