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На краснодарском рынке произошёл взрыв. Сообщается о жертвах
22 января, 2021 22:04
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Pixabay
В Краснодаре на цветочном рынке произошёл взрыв газа. Детонация возникла из-за разгерметизации газового баллона. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
«Торговый павильон, был хлопок, предварительно, газовый баллон. Предварительно, есть погибшие и пострадавшие», - сообщил источник.
После инцидента из зоны опасности эвакуировали около 100 человек.
На месте взрыва возникло возгорание, работают службы пожаротушения, передаёт «ТАСС».
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