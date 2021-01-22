На краснодарском рынке произошёл взрыв. Сообщается о жертвах

Общество

В Краснодаре на цветочном рынке произошёл взрыв газа. Детонация возникла из-за разгерметизации газового баллона. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

«Торговый павильон, был хлопок, предварительно, газовый баллон. Предварительно, есть погибшие и пострадавшие», - сообщил источник.

После инцидента из зоны опасности эвакуировали около 100 человек.

На месте взрыва возникло возгорание, работают службы пожаротушения, передаёт «ТАСС».