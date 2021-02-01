На Камчатку обрушился циклон. Авиасообщение над полуостровом прервано

Общество

К Камчатке подошел тихоокеанский циклон. Авиасообщение над полуостровом временно прекращено.

Также на некоторых участках трасс дорожные службы ограничили автомобильное и автобусное сообщение. В пресс-службе краевого правительства сообщили, что все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.

Обильное выпадение снега сопровождается сильным ветром, видимость составляет 10-15 метров, сообщает «РИА Новости».

На Камчатке вулкан Ключевской выстрелил пеплом в небо на 7 километров.