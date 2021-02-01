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Общество
На Камчатку обрушился циклон. Авиасообщение над полуостровом прервано
1 февраля, 2021 11:07
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Pixabay
К Камчатке подошел тихоокеанский циклон. Авиасообщение над полуостровом временно прекращено.
Также на некоторых участках трасс дорожные службы ограничили автомобильное и автобусное сообщение. В пресс-службе краевого правительства сообщили, что все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.
Обильное выпадение снега сопровождается сильным ветром, видимость составляет 10-15 метров, сообщает «РИА Новости».
На Камчатке вулкан Ключевской выстрелил пеплом в небо на 7 километров.
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