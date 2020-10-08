На Камчатке замдиректора школы заподозрили в изнасиловании 9-летней ученицы
На Камчатке следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя директора по инновационной деятельности одной из школ Елизовского района. Его подозревают в изнасиловании девятилетней девочки.
По версии следствия, сотрудник школы надругался над ученицей прямо в классе. Его заключили под стражу, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Источники ИА «Кам24» поясняют, что инцидент произошел 5 октября, в День учителя. О случившемся полицейским рассказала мама пострадавшего ребенка.
Уголовное дело возбуждено по статье «иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Следователи проверяют, причастен ли сотрудник школы к другим преступлениям.
Ранее сообщалось, что уже судимый за изнасилование и убийство мужчина изнасиловал и убил детей в Рыбинске.