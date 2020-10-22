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На Камчатке вулкан извергнул 10-километровый столб пепла (видео)
22 октября, 2020 10:40
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Youtube / Геофизическая служба Камчатка
Филиал Федерального исследовательского центра «Единая Геофизическая служба РАН» на Камчатке сообщает, что в регионе начал извергаться вулкан «Безымянный». Гора выпустила столб пепла, который поднялся на высоту более 8 км над уровнем моря.
Извержение началось 22 октября в 08:22 по местному времени, в соответствии с прогнозом специалистов, которые сообщали о возможном извержении в начале месяца.
Извержение попало на видео «Единой Геофизической службы РАН», по данным которой, высота выброса пепла составила около 10 км, передаёт «РБК».
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