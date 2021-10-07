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На инвалидной коляске, прикрывая лицо: начался суд над 100-летним стариком-охранником концлагеря
7 октября, 2021 16:38
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Pixabay
В Германии перед судом предстал бывший охранник концлагеря. Ему 100 лет, но возраст не помешает вынести приговор и назначить наказание.
Подозреваемый - Йозеф С. Он служил надзирателем в Заксенхаузене в 1942-1945 годах.
Его не обвиняют в убийствах людей, но считают причастным к смертям. На счету подсудимого 3518 человеческих жизней.
Медицинские эксперты сочли Йозефа достаточно здоровым, чтобы судить. Мужчина в инвалидной коляске, на суде он прикрывал лицо. Заседания с его участием будут длиться не более 2,5 часов, уточняет «Интерфакс».
В Заксенхаузене содержались сотни тысяч человек. Десятки тысяч скончались от голода и болезней, медицинских экспериментов, расстрелов и удушения газом.
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