На федеральной трассе произошло обрушение надземного перехода

telegram-канал «Мash»

На федеральной трассе «Урал» (М-5) в Свердловской области обрушился надземный пешеходный переход.

Обрушение произошло из-за проезжавшего КАМАЗа, который задел конструкцию. Обломками раздавило кабину машины, водитель погиб на месте.

Движение на месте происшествия перекрыто, направлены два тяжёлых автокрана для разбора завалов, передает telegram-канал «Мash».