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Общество
На федеральной трассе произошло обрушение надземного перехода
29 сентября, 2020 19:06
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telegram-канал «Мash»
На федеральной трассе «Урал» (М-5) в Свердловской области обрушился надземный пешеходный переход.
Обрушение произошло из-за проезжавшего КАМАЗа, который задел конструкцию. Обломками раздавило кабину машины, водитель погиб на месте.
Движение на месте происшествия перекрыто, направлены два тяжёлых автокрана для разбора завалов, передает telegram-канал «Мash».
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