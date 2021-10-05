На двух улицах в центре и на востоке Москвы появилось 29 парковок
В восточном и центральном округах Москвы организовано еще 29 парковочных мест для резидентов, сообщает пресс-служба Московского паркинга.
К концу года количество дополнительных парковок достигнет тысячи. «Так, 17 новых парковочных мест расположено на ул. Сущевский Вал возле д. 62, еще 12 - на ул. Вольная у д. 28/4 (со стороны 2-го Вольного пер.). Парковаться там могут только владельцы специальных разрешений - жители-резиденты этих районов, многодетные семьи, а также местные автомобилисты, которые пользуются услугами каршеринга», – говорится в сообщении.
Для автомобилистов которые не являются резидентами, парковка на этих улицах запрещена. Резидентное разрешение позволяет водителю пользоваться стоянкой бесплатно в своем районе в ночное время. В год такое разрешение обходится москвичу в 3 тысячи рублей.