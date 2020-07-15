На будущих выборах сохранят возможность проголосовать на придомовых территориях

Общество

ЦИК России

Из содержания поправок к законопроекту об изменении избирательного законодательства следует, что при многодневных выбора сохраниться возможность проголосовать на придомовой территории.

Законопроектом создается возможность граждан России изъявить волю на выборах различных уровней прямо на придомовых территориях, а также на территории общего пользования. Соответствующее решение должна будет принять избирательная комиссия при наличии сведений о территориях, располагающихся в отдаленной и труднодоступной местности, сообщает агентство «РИА Новости».

Поправки призваны обеспечить гарантии жителей России на реализацию своих избирательных прав, без которых невозможно построенное правового государства, провозглашенного Конституцией России.

Ранее сообщалось, что данные о результатах голосования будут публиковаться в режиме онлайн.