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На бывшего фигуранта «московского дела» напали двое неизвестных

Анастасия Красильникова
25 июля, 2020 12:41
1 мин
Фото
Фото: Личная страница Егора Жукова/ВКонтакте

В столице двое неизвестных напали на бывшего фигуранта «московского дела» Егора Жукова прямо у подъезда его дома. По словам пострадавшего, злоумышленникам на вид было около 25 лет, они назвали его по имени.

Глава команды Егора Жукова Евгений Овчаров в беседе с «МБХ медиа» рассказал, что молодой человек успел заблокировать удар одного из нападавших и смог скрыться.

Напомним, Жукова задержали 2 августа 2019 года на акции протеста за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Ему вменяли участие в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК) во время несогласованной акции 27 июля. Затем обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики (статья 280 УК). Егора приговорили к трем годас условно.

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