На бывшего фигуранта «московского дела» напали двое неизвестных

Общество

Фото: Личная страница Егора Жукова/ВКонтакте

В столице двое неизвестных напали на бывшего фигуранта «московского дела» Егора Жукова прямо у подъезда его дома. По словам пострадавшего, злоумышленникам на вид было около 25 лет, они назвали его по имени.

Глава команды Егора Жукова Евгений Овчаров в беседе с «МБХ медиа» рассказал, что молодой человек успел заблокировать удар одного из нападавших и смог скрыться.

Напомним, Жукова задержали 2 августа 2019 года на акции протеста за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Ему вменяли участие в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК) во время несогласованной акции 27 июля. Затем обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики (статья 280 УК). Егора приговорили к трем годас условно.