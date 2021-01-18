На Балканах ребенок родился сразу с антителами к коронавирусу

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В Болгарии у новорожденного нашли антитела к коронавирусу. Об этом заявили болгарские СМИ.

Сообщается, что 28-летнюю беременную женщину госпитализировали с высокой температурой, кашлем и общим недомоганием. Пациентке провели курс лечения от инфекции. После было решено сделать женщине кесарево сечение, поскольку COVID-19 вызвал изменения и замедлил развитие плода.

СМИ сообщают, что операция прошла успешно, новорожденный находится «в хорошем состоянии», передают «Ведомости».