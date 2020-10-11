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На атомной электростанции в Беларуси началась цепная реакция

Антон Мельников
11 октября, 2020 11:13
1 мин
у
Pixabay

В пресс-службе белорусского министерства энергетики сообщили, что в реакторе первого энергоблока БелАЭС успешно запущена управляемая цепная реакция деления.

«В соответствии с графиком сооружения БелАЭС, на первом энергоблоке успешно запущена цепная реакция, реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности», - заявили в пресс-службе.

«Таким образом положено начало жизненного цикла реактора», - отметили в министерстве.

В ближайшее время на запущенном энергоблоке будут проведены исследования, которые проверят надежность всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки.

Следующим этапом станет энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны, передаёт «Интерфакс».

темы
Беларусь
АЭС
энергетика
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