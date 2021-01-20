На аккаунт Алексея Навального подписалась «дочь Путина»

Общество

У оппозиционера Алексея Навального в Instagram появилась подписчица Луиза Розова. Ранее ее называли вероятной третьей дочерью президента России Владимира Путина.

Навальный упомянул петербурженку в своем расследовании о «дворце Путина». После публикации Розова сделала сториз, в котором была подпись: «Когда тебе уделили всего минуту в видео или когда погасил ипотеку хейтера». Об этом пишут «Открытые медиа».

На видео девушка скрывает лицо медицинской маской. Розова на всех фотографиях прячет лицо.

В декабре вышло расследование о «тайной семье» Путина и женщине Светлане Кривоногих. В 2003 году у нее родилась дочь - Елизавета. Ей дали отчество Владимировна, отец не указан. Отмечалось, что девушка «феноменально похожа на президента».

Кремль комментировал расследование два дня.