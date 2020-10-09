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На 75-летнюю пенсионерку «повесили» организацию несанкционированного митинга

Антон Мельников
9 октября, 2020 20:20
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Pixabay / «Русская планета»

Суд в Красноярске назначил 75-летней пенсионерке Антонине Полуэтковой штраф размером в 20 тысяч рублей по делу об организации несанкционированного митинга в поддержку Хабаровска. По словам пенсионерки, к организации митинга она никакого отношения не имеет.

Согласно версии самой Полуэтковой, на несанкционированную акцию, которая проходила в Красноярске 5 августа, она попала случайно.

«Мы пошли с приятельницей на рынок, потом сели на скамеечку, увидели, что рядом демонстрация. Мне захотелось послушать, что творится, подошла поближе, - рассказала пенсионерка. - Так вышло, что я дала комментарий стоящему рядом журналисту. Рассказала о погибших на войне родственниках. Они нашу страну от фашистов защищали, а кого сейчас защищает наша полиция?».

По словам Полуэтковой, уже после окончания митинга ее задержали полицейские. В отделении её продержали около 5-6 часов, после чего предложили подписать протокол. Пенсионерка рассказывает, что она не смогла ознакомиться с документом из-за проблем со зрением: «Полицейский сказал: „все будет хорошо“. Ну я и подписала».

Местный телеканал снял сюжет о 75-летней организаторше протестной акции. Журналисты попросили зрителей помочь оплатить штраф. Как рассказывает Полуэткова, всего ей перечислили на карту 40 тыс. рублей. Она оплатила свой штраф и штраф пенсионерки с похожим обвинением, с которой они познакомились в суде, передаёт Znak.com.

темы
митинг
протесты
Красноярск
маразм
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