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МВД запустило систему слежки «Паутина»

Лилия Караева
21 апреля, 2021 10:22
1 мин
Лилия Караева
21 апреля, 2021 10:22
1 мин
Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД
Kremlin Pool/Global Look Press

Министерство внутренних дел (МВД) запустило на территории Центрального федерального округа систему «Паутина». Ранее она работала только в Москве и области и позволяла отслеживать угнанные и покинувшие место ДТП машины.

До конца года она появится в большинстве регионов. Благодаря «Паутине», полиция получает фото всех проездов автомобиля.

Доступны даже те снимки, которые прежде были отбракованы. Так, обычно фото с нечитаемым номером попадают в корзину. То же самое происходит, если авто снято с учета. С введением нового софта снимки не будут стерты.

Как пишет «Коммерсантъ», благодаря системе за пять лет в Москве и Подмосковье количество угонов сократилось с 8,7 тысяч до 1,6.

Еще одна функция «Паутины» - электронное обжалование штрафов за нарушения ПДД.

Ранее в МВД составили список самых грубых ошибок на экзамене по вождению.

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ТЕГИ
МВД
Штрафы
Паутина
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