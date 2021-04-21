МВД запустило систему слежки «Паутина»

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Министерство внутренних дел (МВД) запустило на территории Центрального федерального округа систему «Паутина». Ранее она работала только в Москве и области и позволяла отслеживать угнанные и покинувшие место ДТП машины.

До конца года она появится в большинстве регионов. Благодаря «Паутине», полиция получает фото всех проездов автомобиля.

Доступны даже те снимки, которые прежде были отбракованы. Так, обычно фото с нечитаемым номером попадают в корзину. То же самое происходит, если авто снято с учета. С введением нового софта снимки не будут стерты.

Как пишет «Коммерсантъ», благодаря системе за пять лет в Москве и Подмосковье количество угонов сократилось с 8,7 тысяч до 1,6.

Еще одна функция «Паутины» - электронное обжалование штрафов за нарушения ПДД.

Ранее в МВД составили список самых грубых ошибок на экзамене по вождению.