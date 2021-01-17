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МВД Якутии проверит фейк о чипировании при вакцинации

Геннадий Гершенкрон
17 января, 2021 11:36
2 мин
Fake news
Pixels

Правоохранительные органы проводят проверку по факту распространения фейковых новостей о чипировании полицейских во время вакцинации от COVID-19. Сообщение распространялось жительницей республики Саха (Якутии), уроженкой Сунтарского улуса.

Жительнице Якутии может грозить штраф в размере 100 000 рублей, который будет необходимо уплатить в срок не превышающий 60 дней с момента вступления в силу постановления о привлечении к административной ответственности.

Органы правопорядка призывают скептически относиться к разного рода непроверенной информации, в особенности связанной с актуальными темами, такими как вакцинация от новой коронавирусной инфекции, сообщает агентство «РИА Новости».

Распространение недостоверных сведений может повлечь также и уголовную ответственность, в связи с чем правоохранительные органы рекомендуют обращаться за информацией только в официальные источники.

Ранее стало известно, что специалисты рассказали, как распознать фейки о коронавирусе.

темы
фейк
Якутия
Covid-19
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