Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

МВД России запросило 55 миллиардов на проект поиска маньяков

Лилия Караева
16 ноября, 2020 11:28
2 мин
Искусственынй интеллект
Pixabay.com

МВД подготовило план цифровой трансформации, который включает внедрение технологии искусственного интеллекта (ИИ) для поиска серийных убийц. Проект оценили в 55 млрд рублей.

План проекта представили на совещании у вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Об этом рассказал источник в правительстве. В аппарате Чернышенко тоже подтвердили обсуждение плана, но комментариев не последовало.

По данным «Коммерсанта», в 2020 году МВД собирается начать подготовку соответствующих технических заданий, а в 2023-м приступит к работам по созданию софта для поиска маньяков и определения признаков человека по биологическому материалу с мест совершения преступлений.

Неясно, кто будет работать над программным обеспечением - МВД или сторонние компании. Проект направлен на согласование в правительство.

О планах создать такую систему сообщалось еще в феврале. Затраты оценивали в «несколько миллиардов рублей».

Ранее сообщалось о старте в Москве пятилетнего эксперимента с внедрением ИИ.

темы
Россия
МВД
проект
искусственный интеллект
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!