МВД России запросило 55 миллиардов на проект поиска маньяков
МВД подготовило план цифровой трансформации, который включает внедрение технологии искусственного интеллекта (ИИ) для поиска серийных убийц. Проект оценили в 55 млрд рублей.
План проекта представили на совещании у вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Об этом рассказал источник в правительстве. В аппарате Чернышенко тоже подтвердили обсуждение плана, но комментариев не последовало.
По данным «Коммерсанта», в 2020 году МВД собирается начать подготовку соответствующих технических заданий, а в 2023-м приступит к работам по созданию софта для поиска маньяков и определения признаков человека по биологическому материалу с мест совершения преступлений.
Неясно, кто будет работать над программным обеспечением - МВД или сторонние компании. Проект направлен на согласование в правительство.
О планах создать такую систему сообщалось еще в феврале. Затраты оценивали в «несколько миллиардов рублей».
Ранее сообщалось о старте в Москве пятилетнего эксперимента с внедрением ИИ.