МВД предлагает план спасения
В ходе работы над проектом «Памятки для граждан», в котором для жителей РФ будут составлены общие рекомендации по безопасности, министерство внутренних дел предлагает универсальный способ незаметно сообщить о шантаже во время телефонного разговора.
Для этого специалисты советуют придумать специальную фразу или кодовое слово, которое станет для вашего собеседника условным знаком. Фраза должна быть очень простая, – подчеркивают в пресс-центре, – и не должна вызывать у преступников подозрения.
В ведомстве пояснили, что, например, в случае похищения или насильственного удержания, когда телефонный разговор контролируется преступником, вставить «условный сигнал» в диалог с родными может быть единственной возможностью дать им понять, что вам нужна помощь, – передает ТАСС.