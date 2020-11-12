МВД намерено позволить россиянам управлять автомобилем с 17 лет

Pixabay.com

Госавтоинспекция разработала законопроект, который разрешает россиянам управлять автомобилем с 17 лет. Однако до совершеннолетия поездки можно совершать с одним условием.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О безопасности дорожного движения». Главное новшество - допуск за руль молодых водителей. МВД направило подготовленный ГИБДД законопроект в правительство.

Управлять машиной планируют разрешить с 17 лет, но до 18-летия поездки можно совершать только с «водителем-наставником», у которого есть права категории B. Помощник проследит, как водитель соблюдает правила дорожного движения и поможет закрепить навыки безопасного вождения.

В настоящее время сдавать на права разрешено с 17 лет, но начать водить машину нельзя раньше 18-летнего возраста. В ГИБДД решили, что из-за перерыва водители теряют навыки вождения.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева сказала «Коммерсанту», что введение «водителей-наставников» - правильная идея, она давно практикуется в Австрии и дает нулевую аварийность с участием молодых водителей. Однако если наставником будет такой же неопытный 18-летний друг, то смысла в сопровождении нет.

В сентябре сообщалось о разработке многочисленных поправок в ПДД. Они касались правил тонировки, ограничения скорости для автобусов и другого.