Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

МВД намерено позволить россиянам управлять автомобилем с 17 лет

Лилия Караева
12 ноября, 2020 10:52
2 мин
Ключ от автомобиля
Pixabay.com

Госавтоинспекция разработала законопроект, который разрешает россиянам управлять автомобилем с 17 лет. Однако до совершеннолетия поездки можно совершать с одним условием.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О безопасности дорожного движения». Главное новшество - допуск за руль молодых водителей. МВД направило подготовленный ГИБДД законопроект в правительство.

Управлять машиной планируют разрешить с 17 лет, но до 18-летия поездки можно совершать только с «водителем-наставником», у которого есть права категории B. Помощник проследит, как водитель соблюдает правила дорожного движения и поможет закрепить навыки безопасного вождения.

В настоящее время сдавать на права разрешено с 17 лет, но начать водить машину нельзя раньше 18-летнего возраста. В ГИБДД решили, что из-за перерыва водители теряют навыки вождения.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева сказала «Коммерсанту», что введение «водителей-наставников» - правильная идея, она давно практикуется в Австрии и дает нулевую аварийность с участием молодых водителей. Однако если наставником будет такой же неопытный 18-летний друг, то смысла в сопровождении нет.

В сентябре сообщалось о разработке многочисленных поправок в ПДД. Они касались правил тонировки, ограничения скорости для автобусов и другого.

темы
ГИБДД
водитель
поправки
законопроект
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!