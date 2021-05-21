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МВД Беларуси не может равнодушно смотреть на флаг оппозиции и инициирует запрет

Лилия Караева
21 мая, 2021 13:49
1 мин
Лилия Караева
21 мая, 2021 13:49
1 мин
Флаг протестующих в Беларуси
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

МВД Беларуси может запретить используемый оппозицией бело-красно-белый флаг. Как объяснил замначальника ГУБОПиК полковник белорусской милиции Михаил Бедункевич, о запрете «люди просят».

О планах МВД стало известно из его интервью газете «Советская Белоруссия». Бедункевича спросили о судьбе и статусе флага оппозициии.

«Как потомки людей, воевавших и отдавших жизни за Победу, мы не можем просто так, равнодушно, взирать на символику предателей», - ответил он.

Протестный флаг будет предложено включить в список нацистской символики. С принятием запрета использование флага будет «очень жестко пресекаться».

Бело-красно-белый флаг - символ протестов в Беларуси, продолжающихся с августа 2020 года. Оппозиция обвиняет действующего главу республики Александра Лукашенко в фальсификациях на выборах президента.

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