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МВД Беларуси 19 дней восстанавливало свой сайт после хакерской атаки

Антон Мельников
22 сентября, 2020 21:38
1 мин
d
Pixabay

Официальный сайт белорусского МВД восстановил свою работу. На протяжении последних 19 дней он был недоступен после хакерской атаки.

Согласно официальному заявлению, работа ресурса приостанавливалась по техническим причинам. Ведомство ожидает, что в ближайшее время число пользователей будет расти.

Напомним, официальный сайт МВД Беларуси перестал работать 3 сентября. Накануне этого неизвестные разместили на ресурсе объявления о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко и глава МВД Юрий Караев объявлены в розыск за «военные преступления против белорусского народа». После представитель МВД заявил, что на интернет-ресурс была совершена кибератака, передают «Известия».

темы
МВД
Беларусь
кибербезопасность
хакеры
1 мин