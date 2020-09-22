МВД Беларуси 19 дней восстанавливало свой сайт после хакерской атаки

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Официальный сайт белорусского МВД восстановил свою работу. На протяжении последних 19 дней он был недоступен после хакерской атаки.

Согласно официальному заявлению, работа ресурса приостанавливалась по техническим причинам. Ведомство ожидает, что в ближайшее время число пользователей будет расти.

Напомним, официальный сайт МВД Беларуси перестал работать 3 сентября. Накануне этого неизвестные разместили на ресурсе объявления о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко и глава МВД Юрий Караев объявлены в розыск за «военные преступления против белорусского народа». После представитель МВД заявил, что на интернет-ресурс была совершена кибератака, передают «Известия».