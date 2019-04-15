Музыканты столицы начали наполнять тоннели музыкой
Фото: Artmoskovia.ru

Фото: Artmoskovia.ru

В городе открылся музыкальный проект «Музыка в метро»

В Москве стартовал этап живых прослушиваний исполнителей для четвертого сезона проекта «Музыка в метро».

В этом году прослушивания будут идти на два дня дольше из-за рекордного количества заявок. Более 1,5 тысяч музыкантов хотели бы выступить на площадках проекта.

Из них 400 исполнителей – в финале, за эту неделю они выступят перед жюри, куда входят известные музыканты, представители шоу-бизнеса, продюсеры.

По итогам прослушиваний отберут до 300 лучших коллективов и сольных исполнителей, что на 100 большем, чем в прошлом году. Все они получат аккредитацию на один год и смогут выступать на площадках проекта «Музыка в метро». У каждого участника будет личный кабинет на сайте проекта, там можно бронировать место и время своих выступлений.

Кроме того, жюри оценит выступление и тех двухсот исполнителей, которые выступали на площадках проекта в прошлом году.

Проект поддерживают Полина Гагарина, Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, Валерий Сюткин, Лолита, оркестр «Спасская башня» и рок-группа «СерьГа».

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