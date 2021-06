Музыкант с мировым именем назвал Марка Цукерберга придурком и послал его к черту

Люди

Марк Цукерберг. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Участник всемирно известной музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс дал категорический отказ основателю социальной сети Facebook и Instagram Марку Цукербергу в его просьбе использовать знаменитую композицию группы Another Brick in the Wall в создании фильма для продвижения Instagram.

По словам Роджера Уотерса, основатель Facebook предложил ему крупную сумму денег.

«Иди к черту! Ни за что!», - заявил музыкант в ответ Марку, а также добавил, что не будет участвовать в этой «чуши».

Также в своем заявлении Уотерс назвал основателя Facebook «одним из самых властных придурков в мире» и «мелким мерзавцем».

Причиной такой реакции музыканта стала политическая цензура Facebook, касающаяся, помимо общеизвестных фактов, истории с Джулианом Ассанжем, передает РИА «Новости».