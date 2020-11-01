Музыка стала оружием стабильности в руках хабаровских чиновников

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Хабаровские активисты вышли на улицы города на 113-ю акцию, призванную поддержать бывшего главу региона Сергея Фургала.

По данным местных властей, протестующих насчиталось порядка 300 человек. СМИ привели статистику в 500 протестующих.

Пикет жителей, спустя некоторое время, перерос в шествие по городским улицам. В ответ на скандируемые лозунги местные чиновники включили музыку, рассчитывая заглушить людей, передает «Сибирь.Реалии».

Несмотря на отсутствие задержаний, в мэрии не преминули напомнить о незаконности мероприятий ввиду эпидемиологической ситуации.