Мужчина в слезах: Саратовский министр обратился за поддержкой к соцсетям

«Подъём»

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин решил бороться с лишним весом. Об этом он сообщил в соцсети Instagram.

Министр пообещал публиковать в соцсеть фотографии того, что он ест и попросил читателей стыдить его за это. Так Костин собирается бороться с избыточным весом.

«Мои друзья будут мне говорить: «Как тебе не стыдно!». Врать я не буду, я буду честно выкладывать. И мне придется меньше есть», - сообщил министр.

Костин отметил, что также будет совершать ежедневные пешие прогулки.

На видеообращении министра пользователи заметили, что чиновник с влажными глазами. Изданию «Подъём» он пояснил, что «просто не вытерся после умывания».