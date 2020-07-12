Общество
Мужчина с оторванной кистью оказался посреди леса в Ленобласти
12 июля, 2020 17:10
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Экстренные службы срочно выдвинулись на помощь застрявшему в лесах мужчине. Он подорвался на неизвестном боеприпасе.
В МЧС позвонил товарищ мужчины, находящийся с ним. Их местоположение - в восьми километрах от ближайшего населенного пункта.
Как пишет 12 июля портал 47News, позвонивший рассказал, что его друг в результате взрыва лишился кисти. К месту происшествия уже отправлен вертолет.
В органах не исключили, что пострадавшего придется нести на носилках до ближайшего поселения.
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