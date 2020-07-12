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Мужчина с оторванной кистью оказался посреди леса в Ленобласти

Кирилл Савушкин
12 июля, 2020 17:10
1 мин
Photo
Flickr

Экстренные службы срочно выдвинулись на помощь застрявшему в лесах мужчине. Он подорвался на неизвестном боеприпасе.

В МЧС позвонил товарищ мужчины, находящийся с ним. Их местоположение - в восьми километрах от ближайшего населенного пункта.

Как пишет 12 июля портал 47News, позвонивший рассказал, что его друг в результате взрыва лишился кисти. К месту происшествия уже отправлен вертолет.

В органах не исключили, что пострадавшего придется нести на носилках до ближайшего поселения.

темы
МЧС
боеприпасы
Ленобласть
1 мин