Белорус обратился за помощью к правоохранителям. Те «помогли» по-своему – арестом

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В Минске 42-летний мужнина обратился в Госавтоинспекцию из-за ДТП.

Во время оформления документов он достал свой телефон, на котором оказалась наклейка с гербом Белорусской Народной Республики. Изображение также известно как «Погоня» и является частью символики протестующих против режима Александра Лукашенко.

В итоге сотрудники ГАИ задержали мужчину и доставили в РОВД.

В Суде ему предъявили обвинения в «пикетировании с помощью наклеивания наклейки с Погоней на крышку телефона». Суд постановил поместить мужчину под арест на 10 суток, передаёт «Комсомольская правда».