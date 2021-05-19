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Белорус обратился за помощью к правоохранителям. Те «помогли» по-своему – арестом
19 мая, 2021 23:04
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Вконтакте. Иллюстративное фото
В Минске 42-летний мужнина обратился в Госавтоинспекцию из-за ДТП.
Во время оформления документов он достал свой телефон, на котором оказалась наклейка с гербом Белорусской Народной Республики. Изображение также известно как «Погоня» и является частью символики протестующих против режима Александра Лукашенко.
В итоге сотрудники ГАИ задержали мужчину и доставили в РОВД.
В Суде ему предъявили обвинения в «пикетировании с помощью наклеивания наклейки с Погоней на крышку телефона». Суд постановил поместить мужчину под арест на 10 суток, передаёт «Комсомольская правда».
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